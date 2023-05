Millonarios sufrió una derrota ante el Junior de Barranquilla, que aunque no pone en riesgo su clasificación al grupo de los ocho, sí dejó con mucha molestia al entrenador Alberto Gamero y en algunos jugadores, especialmente por la acción del gol, la cual fue cuestionada por el técnico del club 'azul' de Bogotá, especialmente por la manera como actuaron los árbitros.

Gamero lamentó que los jueces hayan dejado que se cobrara el tiro de esquina que terminó con el gol del Junior de manera rápida, algo que no suele pasar en Colombia desde que se implementó el VAR, es por esto que el DT del 'embajador' reveló que le hizo ese cuestionamiento a los árbitros, especialmente porque después no dejaron reanudar con esa misma velocidad a sus futbolistas.

“De los árbitros muy poco habló. Hoy le dije al cuarto, a Bismark, que quería ver hoy cuántas veces en Colombia están cobrando los tiros de esquina apenas sale el balón. Siempre están mirando algo y los jueces de línea se paran para que no cobren y esta vez no hubo eso. En el segundo tiempo cuando Montero iba a sacar, le decían que parara y no había pasado nada. Eso es lo que le molesta a uno. Del árbitro no quiero hablar nada, pero reclamamos eso: el juez de línea tenía que esperar qué pasaba porque es lo que hacen siempre”, dijo Alberto en rueda de prensa.

Y es que en el momento del gol que le terminó dando el triunfo al Junior, se vio cómo algunos de Millos le reclamaron al central que haya dejado cobrar de esa manera, debido a que algunos estaban confiados de que había saque de banda.

Aquí el video de la rueda de prensa de Alberto Gamero: