La tarjeta roja que le mostró Wilmar Roldán a Daniel Cataño no sale en el informe y no está en investigación.

La tarjeta roja que le mostró Wilmar Roldán a Daniel Cataño en el Murillo Toro de Ibagué es todo un misterio, pues no sale en el informe, no está en investigación y lo único que se conoce al respecto es una citación de la Alcaldía de Ibagué. El jugador de Millonarios, hasta el momento, pareciera no estar suspendido.

Vale resaltar que Daniel Cataño fue víctima de una dura agresión por la espalda a manos de un hincha de Deportes Tolima, al sentir el golpe, el jugador reaccionó agresivamente, alcanzó al agresor y también le golpeó, por lo que recibió tarjeta roja directa por parte de Wilmar Roldán.

Todo esto sucedió segundos antes de que comenzará el partido y esta podría ser una de las razones por las que en el informe no aparece la tarjeta roja. No hay una explicación clara, lo cierto es que esa infracción está 'en el limbo' y lo único que se sabe es que el volante está citado en Ibagué a rendir declaratoria ante la Alcaldía por los actos cometidos.

Por otra parte, en la resolución, sí se advierten investigaciones a Deportes Tolima por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor. En este apartado, podrían caer sanciones económicas contra el club tolimense y una posible suspensión de las tribunas del estadio Murillo Toro por la invasión de un fanático al terreno de juego.