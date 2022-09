Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre la derrota de Millonarios por la mínima diferencia ante Junior en la ida de la final de la Copa Colombia. El entrenador analizó el resultado y el juego del conjunto ‘embajador’. Además, prendió las alarmas en el equipo cuando se le preguntó por la lesión de Larry Vásquez.

El estratega ‘embajador’ quedó preocupado en varios aspectos tácticos y físicos en los primeros 90 minutos: “Millonarios no cambió nunca, simplemente que, si analizamos las cosas, Junior no es un equipo que salga jugando desde atrás, sino que hace dos toques, viene y la tira, entonces era un desgaste inútil que hacíamos y por momentos lo presionamos.”

Además, se refirió al juego de medio campo hacia atrás, pues no se vio la acostumbrada presión alta que pondera en todos los estadios: “cuando no tuvo la pelota se defendió y lo hizo muy bien, tanto así que nos hacen un gol de pelota quieta. Junior no tuvo opciones claras. Esto no ha terminado hoy, nos queda ir a nuestro patio y buscar remontar este resultado”.

Sobre Junior indicó que hubo ciertos factores que no permitieron el habitual juego de Millonarios: “hay que darle mérito al rival que aprovechó muchos factores de hoy, pero nuestra idea y mentalidad no han cambiado”.

También habló sobre el objetivo a corto plazo antes de enfrentar la final de vuelta: “vamos a intentar, ojalá clasifiquemos lo antes posible para afrontar con tranquilidad la final en Bogotá, tenemos mucho tiempo para preparar la final”.

Sobre Larry Vásquez no dejó buenas sensaciones, aunque dejó pistas sobre su lesión y el partido en Bogotá: “no hay un diagnóstico exacto de Larry, él está haciendo una serie de trabajos y movimientos a ver cómo evoluciona y como siente su pelvis, esperamos que se vaya recuperando poco a poco, para el sábado no va a estar, esperamos que estas terapias le sirvan para tenerlo en la final, no lo podemos tener enseguida, se está tratando de que cuando entre, lo haga sin dolor y no sea una lesión que le afecte su carrera”.

Millonarios tendrá que enfrentar este fin de semana a La Equidad en Techo en juego válido por la fecha 15 de la Liga Colombia. En la tabla de posiciones es líder con 28 unidades y +13 en la diferencia de gol. La final de vuelta de la Copa Colombia será el próximo 2 de noviembre a las 8:00 p.m. en el estadio El Campín.