Millonarios es uno de los equipos más grandes de Colombia, es conocido a nivel mundial y por tal motivo despierta amores y odios. En sus partidos que se disputan a Bogotá ya es costumbre ver a extranjeros disfrutar de su fútbol.

Jero Freixas, uno de los generadores de contenido de fútbol mejor cotizado del continente, visitó nuestro país en los últimos días e hizo presencia en el partido de la octava fecha de la Liga Colombiana entre Millonarios y Jaguares, algo que llamó la atención en redes sociales. También aceptó la invitación de Fortaleza en un partido del Torneo BetPlay.

Bolavip tuvo una charla exclusiva con el argentino y se le preguntó por los dos equipos capitalinos, dio su opinión sobre los dos, pero se quedó con uno de ellos: “que me perdone la gente de Millonarios, pero me quedo con Fortaleza, me voy con el más débil. Primero, me encantó Millonarios, me encantó ir a El Campín y conocer su historia y a los jugadores, Mackalister es muy buena onda, es un histórico, todo fue muy lindo, ganamos”.

Varios hinchas del ‘embajador’ le afirmaron sentirse identificados con River Plate, uno de los rivales de su equipo en Argentina: “Millonarios es River y a ellos les dicen ‘millonarios’, el club con el que más se identifica la gente de Independiente es con América de Cali”.

Por último, se refirió al club de la B y expresó: “me gustó Fortaleza, me encantó lo que están haciendo como club, es alguno necesario para el fútbol, despertar aficiones para las nuevas generaciones que se alejan por la violencia. Además, me pareció muy injusto lo que pasó cuando iban a ascender, hubo una cosita medio sucia, eso me hizo quererlos un poco más”.