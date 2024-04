Millonarios regresó a Colombia luego de afrontar la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Bolívar. El cuadro ‘embajador’ no la pasa bien y necesita de un buen resultado en su próxima jornada. Este domingo enfrentará al Deportivo Pasto en condición de visitante, buscando seguir con vida pensando en los cuadrangulares finales.

Los dirigidos por Alberto Gamero saben que no tienen margen de error y deben sumar de a tres puntos, no para meterse en esta fecha al grupo de los ocho, sino que para no dejar ir al séptimo y octavo, Junior de Barranquilla y América de Cali, respectivamente.

Convocados de Millonarios para enfrentar al Deportivo Pasto

Cuando todos pensaban que el entrenador le iba a dar descanso a los jugadores que estuvieron en La Paz, no fue así, la mayoría de los titulares harán presencia en el estadio Departamental Libertad, además, se sumarán algunos futbolistas que fueron bajas en Copa Libertadores por lesión o expulsión.

Millonarios va con la pesada y, además, recuperó a Andrés Llinás en la defensa y Larry Vásquez en el medio campo. Ahora falta esperar a qué jugadores pondrá desde el inicio, quienes repiten y quiénes van al banco. El cuadro capitalino apenas tuvo una sesión de entrenamiento previo al juego ante los ‘volcánicos’.

Millonarios iría con: Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Jhoan Hernández; Larry Vásquez, Stiven Vega; Daniel Ruiz, Emerson Rodríguez, Leonardo Castro y Santiago Giordana.

Gamero y sus inesperadas palabras luego de la derrota en La Paz

“Tuvimos las opciones para empatar. Los goles no nos los hacen por la estructura. Duele perder un partido de estos. No podía saber qué sintieron ellos en los primeros minutos, pero no sentí al equipo ahogado. Nos hicieron dos goles de pelota quieta y duele. Ellos no tenían jugadores tan altos”, inició diciendo.

Además, analizó dónde se perdió el compromiso: “el partido se pierde en la pelota quieta. No sé qué sintió el equipo en esos primeros minutos. Perder 3-0 no es fácil en Copa Libertadores”.

Lo que muchos criticaron en redes sociales fueron sus declaraciones sobre el haber jugado con uno más y no aprovechar la oportunidad: “si fuera por merecimientos, debíamos empatar el partido. No es molestia. Tengo es amargura entre comillas porque el partido pudimos haberlo empatado y no lo logramos. No es fácil venir a jugar aquí. Bolívar es muy fuerte con 11, con 10, con 8 y con 9″.

Cerró resaltando el trabajo que hicieron sus jugadores y la frustración de no tener cabeza fría al momento de definir: “hay que ver el partido que hicieron los muchachos. Lo tuvimos, no la metimos. Es tristeza, no es rabia”.