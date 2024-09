Millonarios viene mostrando una pequeña mejora en su rendimiento futbolístico, así se ha visto en los últimos dos partidos que disputó por la Liga Colombiana II-2024, tras la victoria ante Patriotas en Villavicencio y el empate con el Once Caldas en Manizales, lo que le ha dado una esperanza a los aficionados de poder mantener ese camino.

Una de las razones por la que el club ‘embajador’ ha mostrado un pequeño repunte en su nivel, se ha dado por el regreso del mediocampista Daniel Cataño, jugador que se recuperó de una larga lesión y ha ido sumando minutos en los últimos juegos, teniendo unas buenas presentaciones y siendo el futbolista más destacado en la cancha.

La confesión que hizo Daniel Cataño

El volante de Millonarios, Daniel Cataño, habló en una entrevista para el programa ‘El Alargue’ de la emisora Caracol Radio, allí habló del difícil momento que vivió por su lesión, pero también contó que para poder ponerse a punto física y futbolísticamente, tuvo que hacer algunos sacrificios, como lo ha sido esforzarse durante 20 días haciendo una pequeña pretemporada y llegando antes a los entrenos.

“Todo se ve muy bonito porque los goles ayudan y he tenido buenas actuaciones y todo, pero al minuto 60-70 ya no es el mismo Daniel Cataño que inicia y eso hace parte de la normalidad, llevo más de cuatro meses sin poder jugar, sin competir, los partidos empiezan con ritmo y yo prácticamente no hice pretemporada, lo que yo tuve fue esos 20 días en los que Millonarios no compitió, esa fue mi preparación”, dijo Cataño.

Daniel Cataño de Millonarios celebra ante Once Caldas por la fecha 9 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Jonh Jairo Bonilla.

Que después agregó: “Me ha tocado muchas veces, doblarme en esfuerzos, llegar temprano para hacer un trabajo complementario, para trabajar en algo que me está faltando y que necesito, para igualar la cargas que tiene los muchachos. Uno necesita un poquito más de tiempo, pero tratamos de hacerlo consciente, pusimos todo de nuestra parte para hacer doble jornada, para llegar una hora y media antes a un entreno para poder estar con el grupo y eso me ha ayudado para estar con esa confianza y esa tranquilidad. Me he preparado, he estado trabajando muy duro”, contó el ’10’ de Millos.

¿Está completamente recuperado Daniel Cataño?

Sobre cómo se encuentra actualmente, Cataño dio un parte de tranquilidad a los hinchas y aseguró que a pesar de lo que difícil que fue la lesión, afortunadamente, gracias al trabajo de muchos, ya se encuentra recuperado plenamente y espera poder tener el ritmo futbolístico suficiente para estar 100% en su nivel.

“Esto es un trabajo de todos, no solamente mío, esto es una parte solamente, está el médico, los fisioterapeutas, los preparadores físicos, los médicos que me operaron, todos le hemos metido la ficha, hoy estamos bien, estamos aliviados, pero lo más importante es que podemos competir y ayudarle al equipo”, indicó Daniel.