Millonarios tiene muy preocupados a sus hinchas por el pésimo rendimiento que viene mostrando el equipo en la Liga Colombiana II-2024, más después de la derrota contra Alianza en la ciudad de Valledupar, resultado por el que los fanáticos del ‘azul’ han dejado ver por medio de sus redes sociales el gran malestar que tienen.

Las críticas de los seguidores del ‘azul’ son para varios jugadores, especialmente para los que ha venido siendo parte del proceso, como Andrés Llinás, David Silva, Juan Pablo Vargas, entre otros, que pasan por un pobre presente, pero también al entrenador Alberto Gamero, el cual no ha encontrado la manera de levantar el rendimiento del equipo desde el segundo semestre del 2023.

El refuerzo para Alberto Gamero

En las últimas horas, se conoció que al cuerpo técnico del ‘embajador’ llegará una nueva incorporación, se trata del preparador de arqueros, Eduardo Niño, quien renunció al Deportivo Cali y llegará a Millonarios, todo esto por pedido exclusivo de Alberto Gamero, el cual espera poder tener un apoyo en el trabajo de los guardametas.

Niño tiene un gran prestigio en el fútbol colombiano, esto debido a su gran trayectoria como futbolista, pero también como entrenador de arqueros, trabajando con la Selección Colombia, por lo que sin duda es una gran incorporación para el cuadro bogotano, en el que ya trabajó en el pasado cumpliendo esa misma función.

Eduardo Niño con el Deportivo Cali por la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2023. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

Uno de los temas en los que los hinchas no se han mostrado muy satisfechos en los últimos torneos ha sido en el arco, esto debido a que Álvaro Montero ha tenido algunas fallas y los arqueros que han estado de suplentes como Juan Moreno en su momento o Diego Novoa e Iván Arboleda, tampoco se han logrado adueñar del puesto, es por esto que esperan que con la llegada de Eduardo se vea una mejora en la portería.

La autocrítica de Alberto Gamero

Después de la derrota contra Alianza, el entrenador Alberto Gamero cuestionó el nivel de su equipo asegurando: “Tuvimos mayor posesión de balón, pero no la usamos bien, esa es la realidad, la tuvimos en un sector de la cancha donde no hacía daño. Estamos intentando que el equipo juegue mejor, que no pierda tantos balones, si nos damos cuenta la jugada del primer gol es una perdida de balón nuestra, estamos intentando que el equipo cree más opciones de gol. Puede que Alianza nos haya llegado, pero Novoa no sacó ningún tiro para el arco. Nosotros no llegamos, no tuvimos la contundencia de otros partidos, este es el que menos opciones de gol hemos tenido”.