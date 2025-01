Uno de los temas que tiene más expectantes a los hinchas de Millonarios, es conocer qué pasará con el delantero Radamal Falcao García, jugador que terminó contrato con el club bogotano, pero que quiere seguir vestido de ‘azul’, pero hasta el momento no se habían conocido detalles de en qué va la negociación.

El gran inconveniente para ‘El Tigre’ y su continuidad en Millos, tiene que ver con el tema de los impuestos, los cuales son muy altos y el jugador tendría que hacer un esfuerzo económico muy grande para poder pagarlos y ahí sí poder continuar en la institución ‘embajadora’, es por esto que los abogados del delantero y las directivas del club trabajaban en ello.

Desafortunadamente, para la hinchada de Millonarios, en las últimas horas se conocieron novedades de la negociación, las cuales no irían nada bien encaminadas, así lo contó el periodista Felipe Sierra por medio de su cuenta de X, en donde reveló detalles de lo que está pasando con el futbolista y por qué está lejos de continuar en el fútbol colombiano.

Se aleja el ‘Tigre’ de Millos

Según reveló, aunque Falcao ya dio el sí para continuar en Millonarios, la oferta que hizo la dirigencia para renovarle el contrato, es muy baja y no alcanza para suplir los gastos que tendrá ‘El Tigre’ con los impuestos que deberá pagar, es por esto que desde Radamel esperan que se dé una mejor oferta económica, algo que de momento no se ha dado.

Falcao García con Millonarios en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Andrés Rot.

“A esta hora, la renovación de Radamel Falcao García (38) en Millonarios está caída. La nueva oferta del equipo ‘embajador’ no alcanza para suplir la necesidad impositiva del delantero. El ‘tigre’ dio el ‘sí’ para continuar, pero aún no llegan a los números”, informó Sierra, por lo que de momento Radamel no se sumará a los entrenamientos de Millonarios y seguramente tendrá que definir su futuro en los próximos días, en donde una posibilidad es ir al fútbol del exterior.

