Fernando Uribe colgó los guayos hace unos días tras finalizar la temporada con Millonarios. El delantero se retiró del fútbol tras una carrera llena de éxitos a nivel individual y colectivo. Su trayectoria tuvo diferentes etapas, algunas buenas, otras no tanto, pero siempre dio de qué hablar y fue protagonista.

En su momento le criticaron mucho su paso de Millonarios a Junior de Barranquilla, hubo quienes no lo entendieron y le cayeron cuando regresó nuevamente al ‘embajador’. Por primera vez quiso hablar sobre el tema y lo contó en charla con AS Colombia. No se guardó nada y reveló todos los detalles de lo que tuvo que vivir.

Fernando Uribe reveló la verdadera razón por la que se fue de Millonarios a Junior

“Cuando yo me voy no era algo que quería, pero con todo el tema de mi mamá debía tomar una decisión inmediata, tenía la ilusión de poderla de otra manera, hacer algo más allá de lo que ya se hacía en su tratamiento, necesitaba tener un ingreso más alto. Es la primera vez que hablo del tema, no quería ni dar excusas ni aclarar nada, todo lo hice desde el corazón y el desespero de un hijo, en ese momento la mejor opción económica era Junior”, dijo Fernando Uribe.

Además, agregó que en esa oportunidad recibió dos propuestas, una de Junior y otra de un equipo de Ecuador, pero que prefirió quedarse en Colombia por temas de cercanía con su mamá: “también tenía una en Ecuador, pero decidí Junior por la distancia que había, estaba a una hora en avión, pude visitar a mi mamá varias veces, pero anímicamente y deportivamente quería quedarme en Millonarios, lo hablé con los directivos, pero es un club con unos parámetros en la parte salarial, lo entendí y ellos hicieron lo mismo con mi decisión”.

