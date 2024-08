La decisión que tomaron los directivos y jugadores de Millonarios sobre Alberto Gamero

Millonarios pasa por unos malos días, donde se ve sin rumbo y los resultados negativos angustian a la hinchada. Ni siquiera el fichaje de Radamel Falcao García parece ser suficiente para superar el mal juego que se presenta con el técnico Alberto Gamero al mando y muchos creen que es la hora de dar un paso al costado.

Sus años en Millonarios, conocimientos tácticos y el título ganado ante Atlético Nacional son credenciales que tienen a Alberto Gamero con vida, pero al borde del abismo. Los resultados positivos se necesitan y el buen juego en la cancha debe ser prioridad. Lo visto ante Águilas Doradas en Sincelejo enciende las alarmas en el ‘Embajador’.

Incluso, en los últimos días, se comenzaron a mirar algunos técnicos como reemplazo para Alberto Gamero. Por ejemplo, ‘El Turco’ Mohamed fue uno de los nombres que sonó, pero parece que los directivos y los jugadores de Millonarios tomaron una decisión. Se sabe que, pese al momento, desligar al samario del club es una decisión que dolerá y se sentirá en la hinchada, oficinas y cancha.

Según el periodista Julián Capera, las directivas y los jugadores decidieron dar un golpe de confianza a Alberto Gamero y le mostraron su respaldo. Se cree plenamente en él y ahora el respaldo de la hinchada será fundamental para sacar adelante el juego contra Patriotas Boyacá, en condición de local en Villavicencio.

Pese al respaldo de los directivos, el próximo partido de Millonarios será clave para tomar decisiones, pues oficiarán de local y las excusas no podrán tener peso en la hinchada. Una derrota contra Patriotas podría desencadenar en una posible salida de Alberto Gamero. Los jugadores y el entrenador samario ‘se juegan la vida’ y deberán mejorar la imagen luego de la presentación en Villavicencio.

“Hace dos partidos, Millonarios no estaba buscando técnico, hoy lo están buscando y tengo confirmado que ya han hablado con tres técnicos, preguntaron disponibilidad, intenciones de trabajado y diferentes cosas. Que lo vayan a echar ya, no lo sé, puede que se dé en el partido contra Patriotas, la gente sacó al equipo puteado del estadio, no fue grave, pero sí hubo silbidos en Sincelejo”, dijo Mauricio Gordillo, periodista partidario de Millonarios.