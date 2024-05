Millonarios no pudo tampoco con Palestino en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El cuadro ‘embajador’ que ya había perdido 3-1 en su visita a Chile, igualó 1-1 en el estadio El Campín y firmó su eliminación del certamen. Pese a que todavía tienen opciones de clasificar a la Copa Sudamericana, los hinchas quedaron molestos.

Las reacciones al término del partido no fueron positivas, pues no perdonan los cambios que hizo el entrenador, la inversión de los directivos para esta Copa y el nivel de algunos jugadores que no han logrado mostrar su mejor versión a lo largo del campeonato.

La enfurecida reacción de los hinchas de Millonarios con Gamero por la Libertadores

Como de costumbre, el periodista y creador de contenido, Daniel Sánchez, tomó las reacciones de los hinchas a las afueras del estadio y se encontró con varios aficionados pidiendo la salida del entrenador Alberto Gamero, en su mayoría aseguran que no es un técnico para las aspiraciones internacionales de Millonarios.

“Afuera Gamero”, “Gamero se tiene que ir”, “Gamero no es un entrenador para Millonarios”, son algunas de las frases que se repiten a las afueras del estadio. Habrá que ver qué sucede con el partido entre Flamengo y Bolívar para determinar qué le queda a Millonarios a nivel internacional.

Por ahora, Millonarios ya piensa en lo que será el fin de semana, pues juega la tercera fecha de los cuadrangulares ante Atlético Bucaramanga donde, dependiendo del resultado de Junior, espera tomar el liderato del grupo A.

Las declaraciones de Gamero al término del partido contra Palestino

“El balance es negativo, no se puede esconder. Hicimos unos partidos malos donde hubo otros que hicimos cosas mejores y no nos alcanzaba. Hay que ser fuerte en estos momentos, dejamos ir una oportunidad y nos queda trabajar. Pedimos disculpas a la afición” dijo Alberto Gamero en la conferencia de prensa.

El entrenador recalcó que han sido meses complicados para el equipo, pero no puso excusas y se disculpó con la afición. “En este proceso han pasado muchas cosas y que intentamos solucionar muchas cosas que nos ocurren. A todos hay que pedirle disculpas y es un momento duro, ya es atenernos a las críticas y pensamos en el partido del domingo“.