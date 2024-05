Millonarios no la pasa bien en la actualidad pese al haber conseguido la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Colombiana 2023-II. El conjunto ‘embajador’ está al borde de la eliminación en la Copa Libertadores tras su empate ante Bolivar y más allá del mal juego, hay otra razón que ha pesado y que tiene muy preocupados a los hinchas.

Vea también: Pésimas noticias para Millonarios sobre Daniel Cataño

Las lesiones que ha sufrido Millonarios en el 2024

Las lesiones a lo largo del semestre han sido una constante en el equipo dirigido por Alberto Gamero, la cantidad de jugadores que han sufrido por lo menos alguna molestia ha sido alarmante. El periodista Juan Camilo Vargas hizo un recuento de todas las lesiones que ha tenido Millonarios en lo que va del 2024.

22 jugadores han sufrido alguna lesión en el plantel.

A estos jugadores se suman los del partido ante Bolivar, Leonardo Castro, Steven Vega, Sander Navarro. Además, de Luis Paredes que no aparece en el listado.

Daniel Cataño, quien no inició la temporada con el grupo por lesión, ya había regresado a las canchas, pero nuevamente, en el partido ante Palestino, sufrió otra lesión que no le ha permitido aportarle al equipo dentro del terreno de juego. Lo malo para Millonarios es que se ha perdido y se perderá partidos importantes, quizás los más fundamentales del semestre.

Según César Augusto Londoño, “Daniel Cataño no va más este semestre con Millonarios. Junta Médica decidió inicialmente operación. Van a esperar un poco más para manejar otras variables en busca de otra alternativa”.

Los hinchas están a la espera de una información oficial por parte del equipo más allá de que la recuperación será según evolución.

Mackalister Silva habló de las lesiones en Millonarios

Cuando no era David Silva el ausente, Daniel Cataño no estaba disponible. Se recuperaban y después seguían cayendo por lesiones jugadores titulares como Danovis Banguero, Jorge Arias y Leonardo Castro. Algo pasa en Millonarios y Mackalister habló sobre el tema: “Creo que tenemos plantel. Lastimosamente las cosas no nos han salido como hemos querido, pero creo en nuestro equipo. Tampoco podemos tapar el sol con un dedo, no hemos tenido fortuna con las lesiones”.