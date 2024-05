Por otra parte, Gio Moreno no lo pensó dos veces y respondió a la convocatoria de Blessd, artista urbano, confeso hincha de Atlético Nacional, encargado de organizar el ‘Si Sabe Fest’. El artista ha gambeteado con querer comprar a la institución verdolaga y ha demostrado querer al equipo y conocerlo. El evento reúne a leyendas del equipo verde, como el mismo Giovanni, Macnelly Torres, Dorlan Pabón y Gastón Pezzuti, además de la presencia de Maluma y el astro brasileño Ronaldinho.

“Yo hablé con Hernán, me dijo que si lo podía acompañar un semestre por lo menos. Le decía que la realidad es que yo quería estar en Medellín, estar en casa y le dije: salga campeón allá, con Once Caldas, para que se venga a dirigir al Envigado, y hablamos”, agregó Gio Moreno en Telemedellín.

“No es casualidad que Nacional llevaba cinco años sin ser campeón, llega Hernán y lo saca campeón. Ahora, llega a Once Caldas y lo mete a finales, eso no es suerte. Estoy muy contento por el viejo”, d ijo Gio Moreno sobre el ‘Arriero’.

Actualmente, Hernán Darío Herrera está a cargo de Once Caldas, donde ha tenido un buen balance con Dayro Moreno como socio principal. El club de Manizales ingresó a cuadrangulares semifinales y pelea por el título del primer semestre de 2024. De la mano del ‘Arriero’, el equipo blanco ha encontrado la forma para estar de vuelta en la competencia.

