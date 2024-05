“Iago Falque tuvo que salir corriendo de Cali porque no solamente cometió errores con colegas de equipo, sino con otras personas. ¿En serio va a regresar al América y Falque tiene esa caradura para volver a Cali? “, sentenció el Cantante.

“No es el ‘plus ultra’ de los jugadores, pero puede dar una mano. Pero lo personal, señores del América… No quiero entrar en detalle, pero el mismo Iago Falque sabe lo que hizo, porque hay algunos hombres que piensan que lo que hizo Falque, los hace más hombres… Ellos saben a qué me refiero. Qué mal ejemplo el tema personal de Falque”, agregó Javier Fernández.

“En serio, ¿Otra vez Falque para el América? Y no hablo del jugador de futbol, hablo de la persona, de lo desleal que fue con algunos de sus compañeros. En serio, ¿Una persona de esas puede estar en una nómina y puede ser confiable? Qué pensarán los compañeros, que ya lo han tenido como colega en la institución”, dijo el ‘Cantante del Gol’ en Instagram.

