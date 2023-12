Millonarios vive uno de los momentos más felices de su historia y cierra uno de los años más importantes de los últimos tiempos. El equipo azul fue campeón de la Liga Colombiana II-2023 tras vencer a uno de sus eternos rivales, Atlético Nacional, y por fin pudo colocar la estrella 16 en su escudo. Este triunfo en el primer semestre del año, le dio la posibilidad de clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

Con la Copa Libertadores 2024 en el horizonte y nuevo gran objetivo, al menos para hacer una digna presentación, los dirigidos por Alberto Gamero arman la ruta a seguir para la próxima temporada y es imposible no ilusionarse con el camino hacia la gloria. Será una campaña fundamental para Millonarios, pues tendría serias posibilidades de clasificar al Mundial de Clubes de 2025.

La FIFA hizo oficial el nuevo sistema para el Mundial de Clubes, torneo que pasará a jugarse cada cuatro años y ya no será anual. Serán 32 equipos los clasificados al torneo que se jugará en Estados Unidos y serán divididos por confederación. A la Conmebol le pertenecen seis cupos, cuatro campeones (2021, 2022, 2023 y 2024), de los cuales ya hay tres clasificados (Palmeiras, Flamengo y Fluminense), y los dos mejores ubicados en el ranking de clasificación a Mundial de Clubes dispuesto por Conmebol.

Según el Congreso que se desarrolló en Arabia Saudita el pasado 17 de diciembre, los dos participantes con mejor rendimiento en las últimas cuatro ediciones de Copa Libertadores (2021, 2022, 2023 y 2024), que no hayan sido campeones, también disputarán el torneo global. Dos formas que podrían darle muchos beneficios al fútbol colombiano pensando en una clasificación que sería histórica.

¿Cómo puede clasificar Millonarios al Mundial de Clubes 2025?

Sobre el papel, Millonarios tendría dos posibilidades para ir al Mundial de Clubes de 2025, la primera de ellas es siendo campeón del torneo, eso lo colocaría automáticamente en Estados Unidos. Prácticamente, es la única opción que tendría el club ‘Embajador’, teniendo en cuenta que vía ranking es una tarea imposible, así gane todos los partidos.

Hasta el momento, los dos clubes con mejor posibilidad de ir por esta vía son River Plate y Boca Juniors. El ‘Xeneize’ suma 71 puntos y es líder, pero no va a jugar la edición 2024, mientras que River tiene 64 unidades y sí estará en el torneo continental. Es decir, que lo más probable, es que el club de Martin Demichelis le supere y finalice en la primera casilla. Vale resaltar que no podrán clasificar más de dos equipos por país, a no ser que sean campeones, tal como pasa en el caso de Brasil, que si vuelve a ganar un club brasileño la Libertadores, no tendrá problema y también accederá. Asimismo, Argentina se ilusiona con sus dos máximos representantes encabezando dicho listado.

Según lo estipulado por FIFA, desde fase de grupos se sumarán tres puntos por partido ganado, uno por empatado y tres más por cada instancia superada. Lo más probable es que River Plate supere a Boca Juniors antes de finalizar los grupos. Millonarios, por su parte, no aparece en este listado de clubes.

Es decir, que la única manera de que Millonarios pueda clasificar al Mundial de Clubes de 2025 es siendo campeón de la Copa Libertadores 2024. Tarea clarísima y compleja para el equipo de Alberto Gamero, que deberá confeccionar una nómina adecuada para este torneo y pelear por la gloria continental para hacer historia y ganarse uno de los cupos de la Conmebol.

