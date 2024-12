Atlético Nacional no pudo vencer a Millonarios en el clásico por la fecha 4 del cuadrangular A de la Liga Colombiana II-2024 y solamente sumó un empate, en lo que fue un compromiso que dejó un momento muy controversial que terminó favoreciendo al equipo ‘azul’ en el gol de la igualdad, resultado que lo mantiene como líder de la zona.

Y es que a pesar de la polémica en donde hay opiniones divididas sobre si había fuera de lugar de Falcao o no, lo cierto es que el entrenador Alberto Gamero volvió a sacar un resultado positivo enfrentando al cuadro ‘verdolaga’, siendo este el equipo con el que más ha sumado, no solamente dirigiendo a Millonarios, sino que cuando estaba en el Deportes Tolima.

Lo que dijo Alberto Gamero sobre su paternidad ante Nacional

Después del final del partido, el entrenador Alberto Gamero habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí fue consultado sobre lo que sucede cada vez que enfrenta a Atlético Nacional, ya que saca resultados importantes y le tiene la mano, a lo que el técnico samario aseguró que él prepara los partidos ante el ‘verde’ como con cualquier otro rival, pero por fortuna le suele ir bien ante ellos.

“A Dios gracias han salido bien los partidos contra Nacional en el Atanasio. Preparo los partidos siempre igual que todos. Todos suman 3 puntos con cualquier equipo. Hemos tenido muy buenos resultados acá, pero no llevo las estadísticas. Siempre me mentalizo en el siguiente partido. Ahora es contra Santa Fe y planificaremos un partido para ganarle. Para mí es un motivo que los jugadores, no solo con Nacional, sino con todos, quieren salir a ganar”, dijo Gamero.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios ante Atlético Nacional por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Paulina Betancur.

Los números favorables de Gamero ante Nacional

Y es que en los últimos 7 años de Alberto Gamero enfrentando a Atlético Nacional, dirigiendo al Tolima y Millonarios, disputó 30 compromisos, de los cuales ganó 15, empató 10 y solamente perdió en 5 oportunidades, lo que deja en claro que el técnico samario ha sacado muy buenos resultados contra el ‘verde’.

La última vez que Gamero perdió ante Nacional en Medellín, fue en el año 2019 cuando todavía dirigía al ‘Pijao’, en esa ocasión cayó por 1-0. Cabe recordar que Alberto también le ganó dos finales de Liga al ‘verdolaga’, una con Tolima y otra con el ‘embajador’, aunque también perdió una Copa Colombia ante los antioqueños.