El gran movimiento que ha hecho Millonarios hasta el momento en el mercado de fichajes, ha sido la contratación del entrenador David González, técnico que lleva algunos días en el equipo y de a poco ha ido conociendo la plantilla con la que contará en el 2025, de la que una de las primeras decisiones que se había tomado era ceder a algunos futbolistas.

Uno de los jugadores que el cuadro ‘embajador’ tenía destinado dar a préstamo por un año, es el mediocampista Juan José Ramírez, volante que no tuvo muchas oportunidades con Alberto Gamero y que en los pocos minutos que jugó, mostró su talento, el mismo por el que Millos se lo terminó comprando a Orsomarso.

En los últimos días, se conoció que ‘Chocolo’ iría cedido a Fortaleza, decisión que fue cuestionada por gran parte de la hinchada, la cual desea que el jugador continúe en el club, pero la decisión ya estaba tomada y el propio futbolista confesó en una entrevista para Caracol Radio, que de manera sorpresiva le habían informado que se iría cedido a al club de los ‘amix’.

Cambio de rumbo de ‘Chocolo’

Pues el destino de Juan José tendría un cambio radical, así lo contó el periodista Felipe Sierra por medio de su cuenta de X, ya que indicó que Millonarios cambió de parecer y finalmente no prestará a Ramírez y que el jugador se quedará en el cuadro ‘azul’, noticia que cae muy bien por parte de la hinchada ‘embajadora’, la cual espera que ahora David González le dé más oportunidades de jugar al antioqueño.

Foto: X.

Aunque todavía no se conocen detalles del cambio de decisión de Millonarios, muchos hinchas del ‘azul’ especulan con que se pudo haber dado, debido a que Fortaleza no le vendió a Nicolás Rodríguez, determinación que no habría gustado en la dirigencia del ‘embajador’, la cual ahora no le cederá a ‘Chocolo’, quien de momento seguirá con el equipo dueño de sus derechos deportivos.

