Millonarios quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024, después de quedarse con la victoria en el clásico ante Independiente Santa Fe , resultado que dejó muy felices a sus hinchas, los cuales esperaban un triunfo de este tipo desde hace un buen tiempo, el cual le puede servir al equipo en lo anímico.

En medio de la felicidad por el último triunfo, se conoció una noticia no muy positiva sobre dos jugadores muy importantes para el entrenador Alberto Gamero, Radamel Falcao García y Daniel Cataño, futbolistas que se lesionaron en pasadas semanas y se está a la espera de su regreso para que ayuden al equipo en la fase final del campeonato.

Falcao y Daniel Cataño no regresan aún

En la rueda de prensa previa al partido al clásico, el entrenador Albero Gamero aseguró que “si no es contra Santa Fe o para el otro partido, ya vamos a tener a todos los jugadores aptos. Vamos a tener a toda la nómina en capacidad para jugar”, dentro de ellos Daniel Cataño y Falcao, así lo aseguró el técnico, pero todo habría cambiado en las últimas horas.

Según contó el periodista Mariano Olsen por medio de su cuenta de X, Cataño y Radamel ya se encuentran realizando trabajos físicos, pero no junto a sus compañeros, debido a que les están manejando las cargas para evitar una nueva lesión, es por esto que ambos futbolistas no estarán en el duelo contra Deportivo Pasto como se tenía previsto.

Daniel Cataño y Falcao García festejando con Millonarios.

“Falcao García y Daniel Cataño siguen en proceso de readaptación física y, a día de hoy, no se entrenaron con el resto del plantel. ‘Vienen de lesiones largas y no los vamos a forzar ni a cargar tanto. No estarán disponibles para el partido vs. Pasto’. Me dicen en Millonarios”, indicó Olsen.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El próximo partido de Millonarios, en donde contaría con Falcao García y Daniel Cataño, será el día domingo 3 de noviembre a las 6:20 PM por la fecha 16 de la Liga Colombiana II-2024, compromiso que se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá.

