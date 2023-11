Millonarios se prepara para jugar el partido más importante del semestre ante Independiente Medellín, juego válido por la cuarta fecha de los cuadrangulares finales que se disputará en el estadio Metropolitano Ditaires. No se jugará en el estadio Atanasio Girardot debido al concierto de Karol G que se realizará en esta ciudad.

Los dirigidos por Alberto Gamero tienen una preocupación, pues uno de sus mejores jugadores se lesionó y no le alcanzará para dicho compromiso. Mackalister Silva, capitán y líder del equipo, sufrió una lesión de talón que no le permitió viajar con el primer equipo a territorio antioqueño. El entrenador ya tendría su reemplazo.

Lesión de Mackalister Silva en Millonarios

Millonarios dio a conocer la noticia antes de anunciar a los jugadores convocados: “Millonarios FC informa que el Jugador David Silva, en el partido vs Medellín en Bogotá por la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga 2023-2, presentó talalgia en su pie izquierdo (trauma en el talón). El volante ya se encuentra en proceso de rehabilitación y su incapacidad será según evolución“, dice el comunicado del club.

Alberto Gamero entregó también su versión de la lesión de Mackalister: “tiene una molestia del partido pasado, una molestia en el talón. Trató de hacer todo lo posible por recuperarse, pero no le dio. Ya es lo que evolucione en este par de días, pero para mañana le queda muy difícil. Hasta hoy (miércoles) nos dimos cuenta de que Macka definitivamente no podía. Hay un par de variantes que vamos a definir, pero estábamos convencidos que podía, pero el dolor no lo deja”.

El reemplazo de Mackalister para enfrentar a Medellín

Si bien Mackalister Silva es un jugador fundamental en el esquema de Alberto Gamero, ya han tenido partidos en los que les toca jugar sin el capitán. Si se mantiene la tendencia de lo visto hasta ahora en el semestre y el nivel presentado por sus jugadores hasta el momento, se espera que el reemplazo no solo sea de nombre, sino también posicional.

En lugar del capitán iría Edgar Guerra y Daniel Cataño pasaría a jugar por el centro, dejando al canterano en por una banda y por la otra a Daniel Ruiz. Se jugaría con el mismo esquema y la posible titular sería: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Omar Bertel; Daniel Giraldo, Juan Carlos Pereira, Daniel Ruiz, Daniel Cataño, Edgar Guerra y Leonardo Castro.

Las dos renovaciones que Millonarios anunciará en los próximos días

Encuesta ¿Edgar Guerra es el mejor reemplazo de Mackalister Silva? ¿Edgar Guerra es el mejor reemplazo de Mackalister Silva? YA VOTARON 0 PERSONAS

Millonarios quiere seguir apostándole a las finales, competir por ganar títulos es una de las prioridades para el cuerpo técnico, jugadores y directivos. Si bien, no se han anunciado refuerzos para el próximo semestre más allá de la firma de un contrato profesional de un jugador de cantera, ya se sabe que buscan futbolistas que se desempeñen como laterales y un delantero.

Sin embargo, hay dos jugadores a los que les extenderán el contrato y serán anunciados en los próximos días, así lo confirmó el periodista Julián Capera en su cuenta de Twitter. “Millonarios planea renovar los contratos de Elvis Perlaza y Juan Moreno. Así mismo, hará contrato profesional a Jhoan Hernández, lateral Sub-17”, lo contó también en un video de su cuenta de Youtube.