¡Regresó Daniel! Golazo de Cataño vs. Cali que ilusiona a Millonarios

Pero eso no fue suficiente, pues Deportivo Cali empató minutos después a través de Jefferson Díaz. Un gol que daba cierta tranquilidad al visitante, que más que sumar con un punto, debe comenzar a ganar para escalar y alejarse de la B. Por su parte, el club ‘Embajador’ sigue cediendo terreno y ve lejos una posible clasificación a cuadrangulares semifinales.

Un partido intenso, lleno de fútbol ofensivo, con Millonarios que salió ‘a matar’ a un rival que tiene muchos problemas con el descenso. Como siempre, el estadio a reventar, pero eso no fue suficiente para la victoria. Desde el acompañamiento de su hinchada, el club ‘Embajador’ le demostró a Deportivo Cali su grandeza.

Golazo de Daniel Cataño que ilusiona a Millonarios en el partido vs. Deportivo Cali, por la fecha 12 de la Liga Colombiana I-2024, que se juega en el estadio El Campín de Bogotá. Nuevamente, con unas gradas totalmente de azul, el volante ofensivo se lució y anotó para dejar en apuros a Deportivo Cali.

