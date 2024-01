La novela de Millonarios y el futbolista Edgar Guerra habría llegado a su fin, ya que el jugador no seguirá en la institución y se irá al fútbol del exterior, específicamente el León de México, en lo que sería un inconveniente que se saca de encima el cuadro bogotano, debido a que el talentoso jugador no quiere seguir en la institución.

A Guerra le quedan aún seis meses de contrato con el ‘embajador’, por lo que el club trató renovarle el vínculo, pero el futbolista no quiso aceptar, debido a que su determinación era la de no continuar en la institución, es por esto que desde la dirigencia, decidieron que el atacante no sería más tenido en cuenta de cara a lo que resta del primer semestre.

Pues ante la posibilidad de no poder jugar, Edgar encontró la posibilidad de irse para el León, es por esto que el club mexicano le pagará una importante cifra a Millos, para que libere al futbolista antes de que se termine su contrato, y así el jugador pueda sumarse al cuadro ‘felino’, el cual ya está en competencia en la Liga MX.

Según informaron en el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, León le pagará a Millos entre 700 y 800 mil dólares por Guerra, lo que sería cerca de 3 mil millones de pesos colombianos, cifra muy importante, teniendo en cuenta que al futbolista le quedaba muy poco de contrato y todo indicaba que se iba a ir libre y sin dejarle un peso al club.

¿Cuándo se va Edgar Guerra para León?

El talentoso extremo, de 22 años de edad, ya viajó a territorio mexicano para realizarse los respectivos exámenes médicos y en el caso de pasarlos, poder firmar su vinculación con su nuevo equipo, por lo que en las próximas horas podría ser presentado como refuerzo del León, club que busca salir campeón del torneo mexicano.

Los números de Edgar Guerra con Millonarios

El joven delantero se va del cuadro ‘azul’ de la capital de la república, después de haber disputado en total 99 compromisos en tres años que estuvo en la institución, de la cual salió desde la cantera, tras su debut en el año 2020, en donde anotó en total 11 goles e hizo una asistencia, siendo uno de sus mejores partidos el de la primera fecha de la Liga Colombiana I-2023, en donde anotó un triplete contra al DIM.

