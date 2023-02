Este miércoles, 8 de febrero, comienza la serie de la Superliga de Colombia que enfrentará a Atlético Nacional y Deportivo Pereira, los dos campeones del fútbol colombiano en 2022. En una llave de ida y vuelta, se conocerá al supercampeón del FPC y hay mucha expectativa por el resultado que pueda derivar del primer título oficial de la Dimayor en 2023. En el equipo Verdolaga hay presión por sumar un trofeo más a la vitrina del club.

En el arranque de la temporada, los primeros tres juegos de Atlético Nacional han dejado muchas dudas sobre el trabajo de Paulo Autori al frente de la plantilla. Una victoria, un empate y una derrota son los primeros resultados del club en el arranque de la temporada 2023. Con más dudas que certezas, ahora deberán afrontar la llave de la Superliga ante Pereira y al estratega brasileño ya se le nota un poco incómodo con las preguntas de la prensa.

En la previa al duelo, se le cuestionó por su futuro en el equipo en caso de que Atlético Nacional sufra un resultado negativo en el desenlace de la Superliga. Antes las recientes críticas de la hinchada, Autori dejó claro que es dueño de su futuro y no se dejará sacar por presión de terceros. Fue frontal contra la prensa y la fanaticada del club.

"Mi futuro depende de mí, yo lo controlo y no la gente. Me parece muy corta esta pregunta, sin ningún tipo de análisis... Tengan cuidado con las preguntas, ya que eso me lo tiene que hacer un directivo y no ustedes (la prensa)"