El técnico Paulo Autuori analizó los rivales de Atlético Nacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 y le lanzó picante dardo a Olimpia de Paraguay, club que se ve como máximo contrincante para el equipo verde en el Grupo H. Esta zona la complementan Patronato de Argentina y Melgar de Perú.

No hay duda de que Atlético Nacional 'la sacó barata' tras el sorteo, pues evita en los grupos a los duros contendientes de Brasil y Argentina, como Boca Juniors, River Plate, Flamengo o Palmeiras. Al menos, tendrá tiempo para vestirse con la ropa adecuada y estar preparado por si le toca a alguno de estos gigantes rivales en el camino.

Eso sí, no es para nada fácil. Atlético Nacional deberá ir al estadio de Colón en Argentina, a Arequipa y Asunción, más exactamente al Defensores de Chaco, la madriguera del Olimpia, tricampeón de Copa Libertadores y al que se considera un clásico rival en Sudamérica.

En medio de la rueda de prensa, Paulo Autuori analizó a los rivales y le lanzó el dardo a Olimpia de Paraguay, pues recordó el tiempo que el club paraguayo lleva sin ganar la Copa Libertadores. Atlético Nacional, la última vez que la ganó, fue en el 2016, de la mano de Reinaldo Rueda y que lo hizo bicampeón continental.

"Mi grupo es competitivo, la primera mirada es que el grupo es bueno, fácil, es normal que piensen así. Los que no podemos pensar así somos nosotros. Vamos a enfrentar equipos que quizá no están en su mejor momento como Olimpia que tiene historia, Melgar, desde 2014, tuvo un cambio radical y pelea siempre el titulo en Perú y está involucrado en Sudamérica. Y Patronato que es un equipo que ha logrado esto porque sacó una Copa Argentina, tiene mérito, pero esta en segunda división y tiene una manera de jugar que su fútbol no es atractivo, no es vistoso, pero es competitivo. Siempre hay dificultades. Nuestra obligación es avanzar", dijo Paulo Autuori sobre el Grupo H de la Copa Libertadores.