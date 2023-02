Harlem Castillo llegó como uno de los refuerzos de Atlético Nacional, en donde busca quitarle el puesto a Kevin Mier en la titular de la portería del cuadro 'verdolaga', algo que han pedido algunos hinchas, teniendo en cuenta el gran nivel que mostró en el Deportivo Pereira que salió campeón en el 2022.

'Chipi, Chipi' ya debutó con la camiseta del 'verde' y consiguió su primer título, cuando vencieron a los 'matecañas' en la final de la Superliga, pero el portero no la ha tenido fácil para poder llegar al equipo con más títulos del país.

En una entrevista para 'El Colombiano', Castillo reveló detalles de su vida que muy pocos conocían, sobre los momentos difíciles que vivió, como lo fue cuando le tocó vivir en la calle, cuando estaba en el Independiente Medellín.

“Cuando estuve en el DIM y salí. Me quedaba donde un tío en Robledo, pero surgió un inconveniente con él, porque mi papá era el que se encargaba de mandar cosas allá y en esa época ellos habían discutido. Y sin mi familia saber nada en el Chocó, me fui de la casa y prácticamente viví en la calle como un mes, andando de acá para allá; guardaba mis cosas en un negocio y me mantenía trabajando en lo que fuera para seguir jugando fútbol”, contó Castillo.

Y después agregó: “Nadie lo supo, hasta ahora, y fue un momento complicado de mi vida, porque estar en la calle no es fácil, me tocaba cuidarme de muchas cosas y más que tenía que buscar amistades y compañeros que me dejaran descansar para, al otro día, madrugar a entrenar y después a trabajar y buscar dónde quedarme de nuevo. Prácticamente, estuve así como un mes”.

Harlem también contó que trabajó cargando cajas y haciendo domicilios, para poder pagar una habitación en las noches y así poder continuar con su sueño de ser futbolista profesional.