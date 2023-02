Atlético Nacional consiguió el primer título del año en el Fútbol Colombiano luego de la victoria 4-3 sobre el Deportivo Pereira en uno de los partidos más emocionantes de lo que va en el 2023. El conjunto 'verdolaga' se quedó con la Superliga y durará diferentes opiniones por lo mostrado en el terreno de juego, donde jugó un pésimo primer tiempo, pero un excelente segundo.

Uno de los que dio de qué hablar fue el delantero brasilero Francisco da Costa, quien ya anotó su primer tanto oficial, no tuvo participación en el juego ante el 'matecaña', razón por la cual inició una discusión con un aficionado en redes sociales.

El brasilero subió una foto en sus redes alzando y besando la copa, la acompañó con un mensaje: “empezar el 2023 bien cabrón...”, a lo que el hincha le respondió: “No jugó el hpta perro y ya celebra título regalado jajajaja jugador de equipo CHICO Y CHIMBO”.

El jugador no se aguantó y le devolvió su mensaje: “No te entendí bien, me podes repetirlo pero sin llorar?”, los comentarios no se hicieron esperar y de inmediato reaccionaron a todos sus seguidores.