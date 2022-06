El actual campeón de Colombia contra uno de los mejores periodistas deportivos del país, frente a frente. En una entrevista radial, el comunicador y el arriero tuvieron una dura confrontación que parece ser una guerra sentenciada. El actual técnico de Atlético Nacional no titubeó en sus respuestas.

Por otra parte, los dardos de Carlos Antonio Vélez eran sin compasión, luego de que Atlético Nacional lograra la estrella 17. Hernán Darío Herrera fue el invitado en Palabras Mayores, de Antena 2, pero lo que parecía ser una charla amistosa por el título, pero hubo detalles de todo lo contrario.

"¿Cómo así que los periodistas hinchas tienen que ayudar? El periodista no está para ayudar. El periodismo debe tener una posición neutral. Me mandaron un video en el que se ve al líder de la barra de Nacional al que usted le dice que le debía mucho, yo con eso no voy", lanzó Carlos Antonio Vélez.

Vale resaltar que ambos han sentado sus posiciones en los últimos días, mientras Carlos Antonio Vélez crítica y dice que Atlético Nacional juega mal, pero sí logra los resultados y el respectivo título, Hernán Darío Herrera es claro al decir que la forma es lo menos importante cuando se levanta la copa.

Así fue el cruce entre Vélez y el 'Arriero' Herrera en vivo

"Usted es muy agresivo, el periodismo debe fomentar cosas buenas. No fomentar tantos odios. Sé que ustedes no pueden ser hinchas, pero tienen un poder muy grande. Lo de la barra; yo tengo mis amigos como los tiene usted. Que hablo con un líder de la barra, ese es mi problema", le respondió 'El Arriero'.

"Conmigo no van a encontrar lambería de ninguna clase. Yo no le voy a sobar la espalda, gane, empate o pierda. Yo lo quiero mucho, pero mientras más amistad, más claridad", le dijo Carlos Antonio Vélez.

"El título está ahí y lo consiguió Nacional. Yo estoy disfrutando con la hinchada", remató Hernán Darío Herrera.