El mercado de pases del fútbol colombiano comienza los rumores y varios clubes de Colombia inician la observación de nuevos refuerzos de cara a la próxima temporada, uno de ellos es Atlético Nacional, que con el brasileño Paulo Autuori al mando, mira el objetivo de la Copa Libertadores 2023.

Son varios los nombres que han sonado como refuerzos, desde Deportes Tolima llegarían Sergio Mosquera y Brayan Rovira, además del posible regreso del 'Indio' o Nicolás Hernández, ambos en el fútbol brasileño. Un volante ofensivo del Emelec de Ecuador también estaría en el radar.

Se trata de Alexis Zapata, un volante que pasó por Millonarios y actualmente brilla con el club 'eléctrico' de Guayaquil. Este jugador debutó en el Envigado y tuvo un paso por el fútbol italiano, por el Perugia y el Udinese. Jugó en Millonarios en 2017, pero no le fue bien. Regresó al club 'naranja' y de ahí dio el salto al Emelec en 2020.

“Tiene contrato hasta diciembre del 2023. En Ecuador nos dicen que no es titular y tiene un salario importante, por lo que Emelec no descarta cederlo a otro equipo. En Nacional no hay gestión alguna por él y Nacional está apuntando sobre todo a jugadores libres. Zapata gana en dólares y es difícil”, dijo el periodista Julián Capera.