La primera formación de Atlético Nacional en 2023 tiene varias sorpresas, el equipo verde, dirigido por Paulo Autuori, ajusta los últimos detalles para lo que será su debut en la Liga Colombiana I-2023 ante Once Caldas, en juego que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Como novedades en el once de Paulo Autuori, están el delantero Tomás Ángel, quien ha sido foco de la polémica por su no convocatoria a la Selección Colombia Sub 20, y además será el debut de Cristian Zapata en la zona defensiva, hará dupla con Cristian Castro Devenish.

La cintilla de capitán la tiene Dorlan Pabón y Yerson Candelo será extremo, a su vez se destacan los juveniles Óscar Perea y Jhon Solís. Jarlan Barrera estará en la suplencia esperando una oportunidad durante el compromiso.

Kevin Mier; Andrés Román, Cristian Castro, Cristian Zapata, Danovis Banguero; Yerson Candelo, Nelson Palacio, Jhon Solís, Óscar Perea, Dorlan Pabón y Tomás Ángel. DT: Paulo Autuori.