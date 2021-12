El volante Jarlan Barrera suena para Sao Paulo, pero todo indica que Brasil no es del interés del jugador de Nacional.

La razón por la que Jarlan Barrera no irá a Sao Paulo FC

El volante de Atlético Nacional, Jarlan Barrera, suena con fuerza para llegar a Sao Paulo en 2022, según Transfermarkt, la operación gusta en las filas brasileñas y estarían dispuestos a pagar los 2.9 millones de euros, lo que lo convierte en el futbolista más caro actualmente en el fútbol colombiano.

Pese al interés y a los rumores de Sao Paulo, todo indica que Brasil no es del interés de Jarlan Barrera, quien está concentrado en los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2021 y en la estrella 17 de Atlético Nacional. Ya con la Copa Colombia 2021 en el bolisllo y el cupo a Copa Libertadores 2022, el volante anhela el doblete en este fin de año.

Jarlan Barrera llegó a Atlético Nacional en 2019 tras un paso por Rosario Central de Argentina. Ahora, complementa uno de los mejores ataques de Colombia junto a Andrés Andrade, Dorlan Pabón y Jefferson Duque. Cabe resaltar que en días pasados, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, confirmó la compra del 30% del pase del jugador por el equipo verde.

Las directivas de Nacional han estado queriendo renovar el contrato, pero no ha sido posible, Jarlan Barrera tiene trato con el verde hasta junio 2022, es decir que desde este mercado que se aproxima puede fichar sin tener una cláusula de por medio. En medio de esto se conoció el rumor de Sao Paulo, pero 'Petiso' Arango da la razón por la que el jugador no va a Brasil.

Según la explicación de Carlos Arturo Arango, uno de los periodistas más escuchados de Cali, Brasil no es del interés del jugador, no le llama la atención Sao Paulo más allá de que la propuesta es de un gigante brasileño. Habrá que esperar que sucede en el mercado, mientras no renueve con Nacional, podría salir en cualquier momento.