En las últimas horas, la prensa argentina aseguró que Atlético Nacional iría en búsqueda de contratar al volante Edwin Cardona de Racing de Argentina, es por esto que el futbolista salió por medio de su Instagram y desmintió todo.

El habilidoso mediocampista afirmó por medio de un 'live', que es mentira que lo hayan contactado de Nacional, además desmintió que desde Racing le comunicaran que están inconformes con él.

"Nadie de Atlético Nacional se comunicó para llevarme, ni nadie de Racing me dijo que no están conformes conmigo. El monto que están diciendo que se gastó es falso y todo eso al final es mentira", dijo Edwin.

Cardona le respondió a los aficionados que lo critican y aseguran que está pasado de peso, por lo que aseguró que respeta lo que le dicen, pero también deben escuchar su versión.

"Los que me conocen saben que me entreno al 100%. Dicen que estoy gordo y nunca están conmigo. Me he aguantado muchas cosas y siempre voy a respetar a los que comentan... Dicen que no soy profesional y que soy indisciplinado, soy la persona que soy. Es tiempo de escuchar también al jugador", sentenció Edwin.

De esta manera, queda de momento descartada la llegada de Cardona a Atlético Nacional para este semestre.