El periodista Jorge 'Patrón' Bermúdez, a través de su canal de Youtube, criticó el triunfo de Atlético Nacional ante Patronato y habló de ayudas en Argentina. El comunicador encendió la polémica y en su análisis fue muy radical tras el 2-1 definitivo, pues considera que el juego no fue bueno y el 'Rey de Copas' quedó en deuda.

Parece que más allá del resultado, lo que está resultando molesto en especialistas y en hinchada es la manera de jugar de Atlético Nacional. Fue claro, tras los 90 minutos, que al equipo colombiano le costó para al menos empatar, pero la demora era que cayera el 1-1 para salir de largo. Dorlan Pabón fue el salvador con un doblete histórico para el 2-1.

Una victoria que le cae de gran manera a Atlético Nacional, que trepa a los primeros lugares del grupo H y toma ventaja por el resultado en condición de visitante. Como sea el panorama, Atlético Nacional está siendo víctima de duras críticas por su estilo de juego. Jorge 'Patrón' Bermúdez, el primero en apuntar al gigante de Medellín.

"No se vayan a dejar llevar por el resultado. No se dejen vender humo de eso. Párenle bolas a lo que ha pasado en Argentina durante 75 minutos. No tapen esa basura de juego con el tapete", dijo Jorge Bermúdez en su canal de Youtube.