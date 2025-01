En Atlético Nacional todo es júbilo y alegría, luego de coronarse bicampeón del fútbol profesional colombiano al ganar la Liga y la Copa. Ahora todo se centra en las expectativas para disputar nuevamente la Copa Libertadores y refrendar los títulos en Colombia para el 2025. Mucho se ha hablado de los fichajes, el equipo, etc, pero poco de las nuevas camisetas, las cuales ya estarían definidas para el próximo año.

Publicidad

Publicidad

Durante el pasado 2024 hubo quejas por cómo se plasmó el nuevo patrocinador al frente de la camiseta ‘Betsson’. El estampado no fue amigable con el diseño de la prenda y no era lo suficientemente estético. Sin embargo, todo apunta a que para el próximo año esto cambiará y no habrá tantos invconvenientes.

Estas serían las camisetas de Atlético Nacional para el 2025

La cuenta de X @Patnenka, dedicada a filtrar los diseños de las camisetas de los diferentes equipos en el mundo, filtró las de Atlético Nacional. Así serían los nuevos diseños:

Camiseta titular Atlético Nacional 2025

Publicidad

Publicidad

Camiseta suplente Atlético Nacional 2025

Tercera equipación Atlético Nacional 2025