Atlético Nacional es uno de los equipos que empezó a hacer anuncios de cara a lo que será el año 2024, en donde informó de manera oficial a sus hinchas, la salida de cuatro futbolistas que no seguirán en el club, pero también confirmó dos de los nuevos fichajes que llegarán a sumarse a la plantilla con la que buscarán ser protagonistas.

Por medio de un video que fue publicado en sus redes sociales, el ‘verde’ de Antioquia confirmó que el futbolista Edwin Torres, proveniente de Alianza Petrolera, y Johan Castro, de La Equidad, son los primeros refuerzos del equipo de cara al 2024, jugadores a los que se realizarán los exámenes médicos en las próximas horas y firmarán contrato con el club.

Nacional también informó los jugadores que no seguirán en el equipo, ellos son Tomás Ángel, Jader Getil, Cristian Zapata y Nelson Deossa, futbolistas a los que le agradeció su entrega en el club, pero que no continuarán por diferentes motivos, todos terminaron sus contratos con la institución y no se decidió buscar una renovación del vínculo.

Aunque inicialmente, son cuatro los nombres que confirmó el ‘verde’ que no seguirán en el equipo, no se descarta que en los próximos días sean más los futbolistas que no continúen en la institución, de igual manera, se espera que sean algunos más los fichajes para el equipo y que sean oficializados.

¿Qué refuerzos podrían llegar a Atlético Nacional?

Son muchos los nombres que se vinculan al cuadro antioqueño, pero solamente Torres y Castro se han hecho oficiales, pero también se supo que otros jugadores que quieren desde la dirigencia y el entrenador Jhon Jairo Bodmer, son el volante creativo de Atlético Huila, Marcus Vinicius, por el que habría conversaciones, pero no serían nada fáciles.

El otro mediocampista, pero más de recuperación, que quiere Nacional, es el jugador del Deportes Tolima, Juan David Ríos, futbolista que tiene vínculo con los ibaguereños, por lo que en el caso de querer llevárselo para Medellín, deberá negociar no solamente con el futbolista, sino que también con el club ‘Pijao’.

Se confirmó el próximo partido de Atlético Nacional

Como es común cada año y en las temporadas de vacaciones, el ‘verde’ es uno de los clubes colombianos más buscados para que dispute partidos amistosos a nivel internacional, por lo que el 2024 no será la excepción, es por esto que se confirmó que disputará un compromiso ante Universitario de Perú el próximo 14 de enero, duelo que se llevará a cabo en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

