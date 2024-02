Atlético Nacional vive días difíciles, debido a los pésimos resultados, el flojo nivel de algunos de sus jugadores, no tiene un técnico en propiedad y los hinchas piden la salida de varios dirigentes del club, en medio de ese pésimo ambiente, se siguen conociendo detalles de lo que ha sido la forma en la que ha sido dirigido el club en los últimos meses.

Una de las razones que ha generado que los hinchas no asistan al Atanasio Girardot a acompañar al ‘verdolaga’ en forma de protesta, es la mala relación con la dirigencia, de la que le han pedido la salida de varios de sus miembros, así lo han hecho saber los aficionados con algunas pancartas que se han visto en las tribunas.

La confesión del exalcalde de Medellín

Precisamente por la difícil actualidad que vive Atlético Nacional, es que el exalcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero Calle, hizo algunas confesiones de lo que conoció y fue su relación con la dirigencia del ‘verde’, en donde los acusó de no tener amor por el club, no importarle los aficionados y no respetar a las autoridades

“El problema es de fondo. Como Alcalde me tocó lidiar con sus directivas. Malos líderes, arrogantes como he conocido a pocos, cero amor por el equipo y la hinchada, y nada de respeto por las autoridades”, contó Quintero por su cuenta de X, palabras en las que muchos aficionados de Nacional se mostraron de acuerdo, sin importar en qué orilla política estén.

Los próximos retos de Atlético Nacional

El reto inmediato que tiene el conjunto ‘verde’ de Antioquia, será enfrentar a Nacional de Paraguay por el duelo de vuelta de la Copa Conmebol Libertadores, el día miércoles 28 de febrero a las 7:30 PM en el estadio Atanasio Girardot, llave que va perdiendo el cuadro colombiano por 0-1 y deberá remontar de local.

Otro tema muy importante que deberá resolver Atlético Nacional, es cuál será su nuevo entrenador, debido a que tendrá que definirlo lo antes posible, teniendo en cuenta que se viene la parte final de la Liga Colombiana, en donde está la obligación de clasificarse al grupo de los ocho, además, en el caso de eliminar a los paraguayos, poder seguir soñando con entrar a la fase de grupos de la Libertadores.