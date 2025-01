Atlético Nacional fue sorprendido por Efraín Juárez tras pasar su carta de renuncia de manera repentina. Se conoció la decisión que tomaría el club. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar por parte de los hinchas que no pueden creer lo sucedido.

Pese a salir campeón de los dos torneos del Fútbol Colombiano en el segundo semestre, Efraín Juárez decidió dar un paso al costado, incluso hubo quienes aseguraron que en el club iban a intentar convencerlo de quedarse.

La decisión que tomaría Atlético Nacional tras la renuncia de Efraín Juárez

Según lo informó Mauricio Agudelo, periodista que a Atlético Nacional en Win Sports, el club no estaría pensando en convencer al entrenador para que se quede. Al parecer aceptaron la carta de renuncia.

“Es un hecho que Efraín Juárez pasó la carta de renuncia sobre las 9:00 a.m. En Nacional aceptaron la renuncia del entrenador, seguramente hubo algún diálogo con el entrenador, pero no quiere decir que estén de rodillas ante el técnico para que siga, no están tratando de convencer a nadie”, informó el periodista.

De ser así, Atlético Nacional ya estaría trabajando para conseguir un nuevo entrenador para afrontar los diferentes torneos del 2025, pues en enero jugarán una nueva final y se viene la fase de grupos de la Copa Libertadores, además, de la defensa de los títulos de Liga y Copa.