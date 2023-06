Atlético Nacional ajusta detalles para la final de la Liga Colombiana I-2023 ante Millonarios, una serie histórica entre dos de los más grandes del fútbol colombiano y que promete muchas emociones.

El equipo verde logró el cupo a la final luego de vencer a Deportivo Pasto en la sexta fecha del Grupo A, que resultó reñido hasta la última fecha. El equipo pastuso metió sustos, pero no alcanzó para liquidar a Nacional en Medellín.

Tras el 3-2 definitivo, Atlético Nacional comienza los ajustes para lo que será la serie definitiva ante Millonarios. En medio de los preparativos, el club verdolaga se encuentra con una resolución de Dimayor totalmente inesperada.

El ente que regula el fútbol colombiano se refiere al suceso que Autuori protagonizó con un recogepelotas, donde el entrenador le pide que entregue rápido el balón. Se espera el resultado de dicha investigación en los próximos días.

“La intención mía era agilizar el juego, pero en un momento puntual voy a recoger el balón que me tira. Lo recojo, me voy a ubicar en el sector que me corresponde, sale Autuori diciéndome en la cara, ‘sos una vergüenza’. Me coge del brazo fuerte y me hace esto”, dijo el recogepelotas a Semana. Podrían existir duras sanciones para el técnico brasileño.