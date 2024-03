Los directivos de Atlético Nacional entregaron este miércoles una rueda de prensa en la que hablaron de todo, la situación del club, el nuevo entrenador, la crisis de resultados, su futuro en la institución, entre otros. Diferentes preguntas se hicieron en una sala que tuvo momentos tensos en casi una hora de charla.

Uno de los interrogantes que más llamó la atención fue la de la periodista Alejandra Cardona de TeleMedellín, quien fue la voz de la hinchada. La comunicadora preguntó sin filtros y fue directa preguntando sobre una futura renuncia.

La valiente pregunta en rueda de prensa a directivos de Nacional

La periodista preguntó: “iniciaron diciendo que no está contemplada la renuncia, que eso lo debe tomar la dirigencia, que vienen a dar la cara, pero ¿para ustedes qué es asumir la responsabilidad con el tema de las contrataciones y los malos resultados, qué pasa si el fin de semana Nacional empata o pierde con Bucaramanga? ¿Ustedes no se han preguntado en que son el problema y la hinchada no los quieren, han pensado en hacerle un bien al equipo y renunciar?”.

“No tendría lógica traer a este entrenador y salir de nuestros cargos, queremos revertir los resultados, de nada nos sirve salir corriendo y decir que fuimos incapaces, estamos en un mal momento, pero esperamos mejorar, ya vendrán los buenos resultados. Cuando la situación es complicada lo más fácil es huir, pero nosotros no somos así, vamos a revertir los resultados”, respondieron ante la pregunta que todos los hinchas querían saber.

Además, hablaron de la contratación de Repetto: “al profe Repetto lo veníamos buscando hace mucho tiempo, nosotros buscamos técnicos que creemos que serán exitosos en el proceso”.

Y recalcaron nuevamente en que no han pensado en renunciar a sus respectivos cargos: “no hemos pensado en la renuncia, esto nos ayuda para trabajar más duro, el club siempre ha querido una estabilidad, este es un club que tiene que ganar, que quiere estar peleando títulos”.

¿Qué viene para Atlético Nacional?

Atlético Nacional ya quiere pasar el sabor amargo de la eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores, en la que cayeron en ambos partidos ante su similar de Nacional de Paraguay. El conjunto ‘verdolaga’ se concentra en lo que es la Liga Colombiana donde se encuentra por fuera del grupo de los ocho y lejos de la clasificación, en la tabla de posiciones es 16 con 9 puntos y -2 en la diferencia de gol. Su próximo partido será ante Atlético Bucaramanga en condición de local.