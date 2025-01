Un fuerte golpe recibieron los hinchas de Atlético Nacional en las últimas horas, después de que se revelara que el entrenador Efraín Juárez pasó su carta de renuncia al club antioqueño, noticia que agarró por sorpresa a la fanaticada, la cual esperaba que el ‘timonel’ mexicano dirigiera el equipo en la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Pero las malas noticias para la afición ‘verdolaga’ no paran, ya que en las últimas horas, se confirmó que uno de los jugadores más importantes para el club en la consecución del título, tampoco hará parte de la plantilla del 2025, situación que tiene muy molesta a la hinchada y por la que también estuvo descontento el técnico Juárez.

El futbolista, al que la dirigencia de Nacional le comunicó que no negociará más y no se le renovará contrato, es el lateral, Álvaro Angulo, pieza clave en el once inicialista del equipo, pero con el que después de algunas conversaciones, no se llegó a un acuerdo, por lo que finalmente no será tenido en cuanta y cambiará de rumbo.

ver también Revelan la razón por la que Efraín Juárez habría renunciado a Atlético Nacional

Angulo se va de Nacional, tras su llegada al equipo en el 2022, durante tres años, consiguió dos títulos de Copa Colombia y dos Ligas con el conjunto ‘verdolaga’, además, en el último semestre se ganó de manera indiscutida el puesto de titular, razón por la que la afición le agarró mucho cariño, de ahí que muchos se lamenten por su salida.

Publicidad

Publicidad

Álvaro Angulo de Atlético Nacional en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

¿En dónde jugará Álvaro Angulo?

El futbolista estaba a la espera de definir si seguiría en Nacional, pero ante la negativa de la dirigencia ‘verde’, Álvaro emprendería camino hacia Independiente de Argentina, club que desde hace varias semanas ha expresado su deseo por fichar al habilidoso defensor, razón por la que se espera que en los próximos días sea anunciado como nuevo refuerzo del equipo ‘rojo’.

Encuesta¿Hizo bien Nacional dejando ir a Álvaro Angulo? ¿Hizo bien Nacional dejando ir a Álvaro Angulo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad