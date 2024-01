Junior de Barranquilla confirmó que Teófilo Gutiérrez no será uno de sus refuerzos para lo que será la temporada 2024, noticia que cayó como un balde de agua fría a los aficionados, que estaban esperando el regreso de uno de los máximos ídolos de la institución, es por esto que ahora la duda está en conocer cuál será el próximo destino del experimentado delantero.

Ante la negativa del cuadro ‘rojiblanco’, se ha generado un debate sobre cuál podría ser un buen destino para el ‘Perfume’, es por esto que el exjugador Aldo Leao Ramírez, aseguró que Gutiérrez es un jugador que podría caerle muy bien a Atlético Nacional, teniendo en cuenta que tiene las características que le hacen falta al ‘verde’.

Según Aldo, en el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, Teófilo podría ayudar a guiar a la gran cantidad de futbolistas jóvenes que tiene el ‘verdolaga’, además, es un líder que se enfrenta a los rivales, algo de lo que ha carecido el conjunto antioqueño desde hace un buen tiempo.

“El tema Teo va más allá de lo futbolístico, pero yo me baso solamente en lo futbolístico, y hoy en día Nacional no tiene esa clase de líderes, y por eso para mí Teo caería bien para Atlético Nacional. Él es de esos jugadores que no le da pena si te tiene que pu… en un partido, o te regañan a esos jóvenes porque hay que hacerlo. Es importante tener un jugador así, Nacional no tiene un jugador de esas características, por eso si dependiera de mí, llevaría a Teo a Nacional”, dijo Ramírez.

¿Qué dijo el Junior sobre Teófilo Gutiérrez?

Cabe recordar que el conjunto ‘tiburón’ informó, por medio de un comunicado de prensa, que, “hemos conocido por la divulgación en medios del interés que tendría Teófilo Gutiérrez en llegar a Junior; pero no hemos tenido contacto alguno con el jugador ni sus representantes”, desmintiendo así un posible vínculo con el jugador.

Y después concluyó fuertemente: “Por lo expuesto, reiteramos que las contrataciones para este primer semestre han finalizado sin que en ellas se hubiese considerado la de Teófilo Gutiérrez. Teófilo es un extraordinario jugador formado en nuestra casa que con los colores de Junior ha ganado no solamente títulos sino el afecto y gratitud de todos los junioristas. Cuando llegue el momento en que el jugador considere su retiro, estamos dispuestos a acompañarlo en organizar en la oportunidad que corresponda un gran partido de despedida con todas las figuras rojiblancas y expresarle así el merecido reconocimiento a una brillante carrera en Junior”.

¿En cuál equipo jugará Teófilo Gutiérrez en el 2024?

Hasta el momento, se conoce que el delantero, de 38 años, tiene el deseo de seguir jugando por lo menos hasta el final del 2024 y ahí si retirarse, pero no hay equipos que lo estén buscando, aunque, teniendo en cuenta que aún quedan varias semanas para que se cierre el mercado de fichajes, el delantero todavía tiene tiempo para encontrar un equipo para cerrar su carrera deportiva.

