En Win Sports explicaron lo que realmente sucedió en la revisión del gol que se le anuló a Atlético Nacional ante Deportivo Pasto, en partido válido por la primera fecha de cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana I-2023.

Una jugada que se ha prestado para todo tipo de críticas contra el arbitraje colombiano, que vuelve a quedar en el ‘ojo del huracán’ debido a la decisión que se tomó ante la jugada de gol.

Le puede interesar: Mensaje viral de René Higuita tras el gol que le anularon a Atlético Nacional

Finalizando el partido, Atlético Nacional marcó el segundo ante el Pasto (2-0) a través de un cabezazo de Juan Aguirre, el arquero intentó reaccionar, pero pareciera que sacó la pelota cuando ya había atravesado la línea.

El VAR y el mismo juez no demoraron para definir que no era gol de Atlético Nacional y las críticas no se hicieron esperar. En ‘Saque Largo’ de Win Sports, Eduardo Luis explicó lo que realmente sucedió y las limitaciones que hubo de por medio.

Revelan lo que realmente sucedió en la revisión del gol anulado de Nacional

“Todos los partidos los hacemos con 13 cámaras, pero este partido lo hicimos con 6. No pudimos llevar la trasmisión completa porque las vías para llegar a Pasto no están listas. No hay acceso, hay una sola vía para llegar. Los proveedores nos dijeron, ‘no llegamos’. Esa móvil que habríamos mandado, es la misma que usamos para los demás partidos”, explicó Eduardo Luis.

Lo que quiere decir que sí faltaron cámaras para que el VAR pudiera determinar la gravedad de la jugada, que prácticamente definió el resultado de un partido. Falla gravísima que deja ver la falta de recursos para poder juzgar con exactitud las diferentes jugadas de este compromiso. Juzguen ustedes.