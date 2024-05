Así sucede con Eric Ramírez, delantero venezolano al que el club verdolaga no haría uso de la opción de compra y tendría que presentarse en Ucrania, pues su pase pertenece al Dinamo de Kiev. Atlético Nacional se movería en todas las líneas del campo, buscando el nivel óptimo para entrar en competencia.

En días pasados, se anunció la baja de Neyder Moreno, de muy pocos minutos en este semestre. El grupo de trabajo de Pablo Repetto no lo tendría en cuenta para el 2024-II. Quedará como agente libre y espera ofertas en Colombia o el exterior. Su anterior club fue Santa Fe.

El periodista Felipe Sierra comenta en sus redes sociales que Carlos Sierra, pese a tener contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2024, no será tenido en cuenta por el técnico Pablo Repetto y deberá buscar nuevo club para el segundo semestre. El entrenador uruguayo habría decidido no contar con el volante colombiano y todo pasaría por su poca actividad en los últimos años.

Carlos Sierra es un experimentado volante que nunca pudo rendir lo esperado en Atlético Nacional. Desde su anuncio, generó muchas dudas en la hinchada. Su experiencia por el Junior y América de Cali no fue demostrada en el campo de juego.

Por ahora, la situación en Atlético Nacional se ve en las bajas. Son varios los futbolistas que tendrían la puerta de salida abierta por decisión técnica, no cumplieron con lo estipulado o simplemente ya finalizan su acuerdo contractual con el club verdolaga. Se prevé que Pablo Repetto ya tendría 5 futbolistas con los que no contaría para el próximo semestre.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.