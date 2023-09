Atlético Nacional consiguió una gran victoria ante La Equidad con una contundente goleada por la fecha 11 de la Liga Colombiana, resultado que le dio mucha alegría al entrenador William Amaral, pero que en medio del festejo, en la rueda de prensa le sacaron la rabia con una pregunta que no le gustó mucho.

El técnico del ‘verdolaga’ habló con los medios de comunicación tras la goleada, allí inicialmente resaltó la buena presentación que tuvo su equipo, el cual fue contundente, ante un rival del que elogió lo que es el entrenador Alexis García.

“Hoy tuvimos fútbol, tuvimos mucho gol, el equipo ha conseguido entender la estrategia del juego. Aprovechamos las oportunidades que creamos y a priori era un partido muy complicado. Alexis García es uno de los técnicos de la elite del fútbol colombiano. Sin embargo, logramos hacer un buen juego. Tenemos un equipo en crecimiento. Seguimos construyendo y acercándonos a lo que queremos”, dijo Amaral.

Más adelante, al técnico del ‘verdolaga’ le preguntaron por Maximiliano Cantera y Tomás Ángel, sobre qué pasa con ellos y por qué no han sido tenidos en cuenta en los últimos compromisos, interrogante que no le gustó nada a William, el cual le respondió con malestar al periodista.

“Respeto la pregunta, pero hablemos de los jugadores que están, para hablar de toda la nómina que no vinieron… hablemos de los que están, de los que no estuvieron no tiene sentido. Son jugadores que mañana nos veremos en el entrenamiento y seguiremos trabajando para el otro partido. Entonces hablemos también de Mena, Asprilla, no tiene sentido eso”, dijo el DT de Nacional.

Aquí el video con la rueda de prensa de William Amaral: