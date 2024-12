Al DT de Liverpool le preguntaron por los goles de Cody Gakpo y terminó hablando de Luis Díaz

Lo que antes parecía ser una competencia directa por un puesto en la formación titular de Liverpool FC, pasó a ser una dupla que le ha funcionado muy bien al equipo inglés. Así lo hizo saber el DT Arne Slot cuando le preguntaron por los goles de Cody Gakpo y terminó hablando de Luis Díaz.

Hasta el momento, lo está entiendo todo a la perfección. Justo después de que el periodista Carlos Antonio Vélez instalara la narrativa que la suplencia de ‘Lucho’ Díaz podría ser porque el entrenador de Liverpool es del mismo país (Países Bajos) que Gakpo, Slot dejó en claro que también consideraba al extremo colombiano como titular del equipo.

Esta polémica se acabó y Liverpool camina a paso firme en la Champions League y la Premier League en gran parte por el nivel de Díaz y Gakpo. Mientras que el extremo colombiano anotó tres goles contra Bayer Leverkusen, el atacante neerlandés marcó una anotación frente a Real Madrid.

Luego de la victoria contra Manchester City en un periodo de cinco días, Liverpool llega a la fecha 14 de la Premier League con nueve puntos de ventaja respecto a Arsenal, que es segundo en la tabla de posiciones. Así que, para empezar a palpitar el partido contra Newcastle, a Arne Slot le preguntaron por Cody Gakpo y terminó sorprendiendo porque apareció el nombre de Luis Díaz.

Al DT de Liverpool le preguntaron por Cody Gakpo y terminó hablando de Luis Díaz

Luis Diaz y Cody Gakpo. (Foto: Imago)

En la conferencia de prensa previa al encuentro vs. Newcastle del miércoles 4 de diciembre a las 2:30 P.M, al DT de Liverpool le preguntaron si creía posible que Gakpo anotara 20 goles en la temporada y no dudó en decir que “definitivamente es capaz de marcar muchos goles aquí, al igual que ‘Lucho’, Mo (Salah), Darwin (Núñez), Jota. Todos son capaces de marcar esa cantidad de goles. Ahora, desafortunadamente para ellos, tienen tantos buenos jugadores a su alrededor que no comienzan todos los juegos porque eso les ayudaría a obtener números aún más altos, pero si combino los números de Cody y ‘Lucho’, probablemente se acerquen a los números que Mo tiene (…) Cody está en muy buen lugar en este momento, pero creo que estás de acuerdo conmigo en que ‘Lucho’ también lo está“.

¿Quién lleva más goles en Liverpool, Díaz o Gakpo?

Hasta la fecha 14 de la Premier League, Luis Díaz le lleva un gol de ventaja a Cody Gakpo al marcar nueve anotaciones en todas las competiciones (Liga Inglesa, Champions League y Copa de la Liga de Inglaterra) que disputa Liverpool. En cuanto asistencias, ambos extremos registran dos pases gol.