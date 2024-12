Luis Díaz no dudó y eligió al mejor jugador de la historia: "Siempre me ha gustado"

Luis Díaz, el talentoso delantero colombiano, no dudó en elegir al que, en su opinión, es el mejor jugador de fútbol de la historia. En una reciente entrevista con el canal oficial de la Premie League, el jugador del Liverpool se mostró claro sobre sus preferencias futbolísticas, y su respuesta no pasó desapercibida.

‘El Guajiro’ es uno de los mejores jugadores de Colombia en la actualidad, y su opinión futbolística tiene un gran valor. Por lo que además de elegir al mejor de la historia, se deshizo en elogios hacia otros dos futbolistas.

Luis Díaz y su admiración por Lionel Messi

Desde sus inicios en el fútbol colombiano, Luis Díaz ha sido un gran admirador de figuras internacionales. En la entrevista, al ser consultado sobre su jugador favorito de cuando era niño, el delantero reveló, “Mi jugador favorito de infancia siempre fue Ronaldinho”.

Sin embargo, cuando le pidieron que diga un jugador actual que sea su preferido, Díaz no dudó y dijo, “Y en la actualidad siempre me ha gustado Lionel Messi. Neymar también me ha gustado mucho, pero me quedo con Messi”. De esta manera ha dejado en claro su admiración por el ’10’ argentino, al que incluso ha enfrentado en reiteradas ocasiones dentro del campo de juego.

Lucho Díaz confiesa su mayor miedo

En otro pasaje de la entrevista, el atacante colombiano fue consultado acerca de cuál es su mayor miedo en la vida. “Mi mayor miedo, en lo personal, es el fracaso en lo que haces o en lo que sueñas en algún momento. Ese es uno de los mayores miedos que he tenido”, declaró Luis Díaz.

Además, con respecto a las lesiones ha dicho que es algo a lo que le teme. Sobre su recordado problema físico en 2022, ‘El Guajiro’ dijo, “Mucho tiempo, piensas muchas cosas. Uno siempre tiene que estar mentalizado que va a salir bien”.

