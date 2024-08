El contundente informe de la prensa inglesa sobre el futuro de Luis Díaz

El mercado de pases del fútbol europeo llega a su recta final y todo indica que Luis Díaz permanecerá en Liverpool. El colombiano ha tenido un gran arranque de temporada bajo las órdenes de Arne Slot y, desde Inglaterra, han publicado un informe clave sobre el futuro del jugador.

Han sido meses agitados en el entorno de Luis Díaz. Desde el anuncio de la salida de Jürgen Klopp del banquillo de Liverpool se especuló sobre la partida del colombiano de Anfield, sonando clubes como FC Barcelona y Paris Saint-Germain (PSG). Sin embargo, este parece afianzado en el plantel de los ‘Reds’.

‘Lucho’ no solo ha iniciado la temporada de la Premier League con Liverpool, sino que parece estar entendiendo a la perfección las indicaciones del nuevo entrenador. El colombiano tuvo un buen partido ante Ipswich Town, pero mostró su máximo potencial este domingo ante Brentford con un golazo y una asistencia.

El buen momento de Luis Díaz no ha sido pasado por alto en Inglaterra y el diario The Athletic ha publicado un informe en el que no solo destacan la gran hazaña del guajiro en la segunda fecha, sino que hablan del futuro a mediano y largo plazo del jugador.

Esto dicen sobre Luis Díaz

Luego de la victoria de Liverpool sobre Brentford, el diario señala que el futuro del jugador está en Anfield. “El futuro de Díaz está asegurado, por ahora, y con un contrato que se extiende hasta 2027. Pero su reputación está creciendo y merece ser recompensada, y eso se resumió en la emocionante forma en que anotó su gol“

El medio británico se refirió con detalles al golazo de este domingo. “Pasaron apenas 13 segundos desde que el Brentford sacó un tiro de esquina y Díaz encontró el gol. Ibrahima Konaté despejó de cabeza, Salah le ganó un duelo a Vitaly Janelt al borde del área del Liverpool y Diogo Jota salió corriendo desde su propia mitad y le dio un pase a Díaz, que había realizado una inteligente carrera en diagonal entre los dos defensores que lo cubrían“.

“Fue el ángulo del movimiento del delantero lo que marcó el gol, ya que tomó el balón a gran velocidad con dos toques antes de meterlo alto en el arco. No había forma de que lo atraparan. En el banquillo, Slot y su equipo técnico, encantados, chocaron los cinco” añadieron.

¿Cuándo es el próximo partido de Liverpool?

Luego de su segundo triunfo consecutivo en este inicio de temporada de la Premier League, Liverpool afrontará el gran derbi de Inglaterra ante Manchester United este domingo 1 de septiembre. El partido está programado para las 10:00 am de Colombia y será transmitido por Disney+.