Muchos futbolistas colombianos han celebrado las fiestas navideñas en Europa y uno de ellos es Luis Díaz. El jugador cafetero pasó la Navidad en Inglaterra y ha recibido un regalo totalmente inesperado por parte de sus compañeros de Liverpool.

En un video publicitario, Andrew Robertson y Trent Alexander-Arnoldd hicieron regalos a sus compañeros de Liverpool, para luego sorprenderlos con una tarjeta con una fotografía antigua de cada jugador. Luis Díaz fue uno de los seleccionados y la reacción no tuvo desperdicio.

Antes de entregarle su tarjeta, Luis Díaz recibió un muñeco de Papá Noel que cantaba la icónica canción de la hinchada de Liverpool: “Luis Díaz, he’s from Barracas, now he plays for Liverpool“. El jugador se mostró fascinado con el regalo de sus compañeros.

Fue en ese momento que los defensores de los ‘Reds’ le entregaron a ‘Lucho’ una tarjeta con una fotografía de los inicios de su carrera. El jugador de la Selección Colombia estalló de la risa al ver la imagen, teniendo un momento inolvidable con sus compañeros.

El posteo de Navidad de Luis Díaz

Así como hicieron muchos otros jugadores, Luis Díaz compartió su celebración de Navidad en las redes sociales. El jugador publicó varias fotografías junto a su familia con el mensaje: “Feliz Navidad“.

