Se jugará la segunda fechas de los grupos E y F del Mundial de Qatar 2022, en donde los aficionados del fútbol buscarán no perderse ninguno de los compromisos, especialmente el duelo entre España ante Alemania.

La jornada de este domingo 27 de noviembre, iniciará con el juego entre Japón contra la Costa Rica que dirige el DT colombiano Luis Fernando Suárez a las 5:00 AM, después a las 8:00 AM se cruzarán Bélgica y Marruecos, más tarde a las 11:00 AM Croacia se verá la cara con Canadá y finalmente, el duelo que todos quieren ver entre España y Alemania se jugará a las 2:00 PM, todas estas horas con horario de Colombia.

¿Qué partidos van solamente por DirecTV el domingo 27 de noviembre?

Gran parte de los juegos irán únicamente por DirecTV Sports, estos son Japón VS. Costa Rica, Croacia VS. Canadá y España VS. Alemania, serán transmitidos de manera exclusiva por DSports, mientras que Bélgica VS. Marruecos se podrá ver, además de DSports, por el Canal Caracol y RCN.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22