Carlos ‘Piscis’ Restrepo no ha tenido una buena temporada con Jaguares de Córdoba, por lo que su continuidad en el equipo del 'felino' no se daría, pero el entrenador ya tendría un nuevo trabajo, el cual tendría un importante vínculo con la Selección Colombia, noticia que genera polémica en los seguidores del fútbol en el país.

En los últimos años, ha habido muchos cuestionamientos por los manejos que se han dado a las selecciones en las diferentes categorías, en donde los equipos no han tenido buenas presentaciones, por lo que muchos han pedido que se dé un cambio en la manera como se están llevando las selecciones.

Pues según informó el periodista Diego Rueda de la emisora Caracol Radio, el 'Piscis' sería el encargado de asumir un importante rol, convirtiéndose en el nuevo director de selecciones de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), cargo al que sería nombrado en las próximas horas, tan pronto se desvincule de Jaguares.

Además, Restrepo sería el entrenador de la Selección Colombia Sub 23, puesto que ya conoce, ya que en el 2012 y 2017 fue el técnico de la 'tricolor' en las categorías Sub 20 y 23, en donde tuvo un paso muy cuestionado por algunos hinchas, debido a los jugadores que llamaba y los resultados que no fueron los mejores.