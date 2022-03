Una vidente colombiana ya había 'visto' y advertido las desgracias de la Selección Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. Parece ser que lo dicho por este personaje dio en lo cierto, pues las posibilidades de al menos el repechaje, parecen muy lejanas.

La Selección Colombia se citará con Venezuela en la última fecha, buscando el anhelado cupo al menos a la repesca, pues Uruguay se quedó con el último cupo directo. Además de la victoria en Puerto Ordaz, necesita que Perú no gane su partido contra Paraguay en el Nacional de Lima. Chile también tiene probabilidades.

Ante este duro panorama se traen los recuerdos de la vidente, que en el 2021 ya había sentenciado el futuro de la Selección Colombia, en momentos en los que nadie daba un peso por esa versión, pues hace un año, la Tricolor se movía en puestos de cupo directo. Hoy es toda una realidad.

"Colombia no irá al Mundial de Catar. No quiero ser negativa pero no te puedo decir sí, si con mi videncia estoy viendo un no. Me pongo triste porque soy colombiana", dijo la vidente Lilian Estrada en una entrevista a KienyKe.com. Incluso, habló de James Rodríguez: "Antes de dos años ya no va a ser James, porque las piernas ya no le van a dar para más y me duele pensar así. Yo lo quiero mucho, pero ha venido de capa caída porque se ha vuelto muy rebelde; a James le digo que tenga humildad", sentenció.