Qué mal momento para todo el grupo de la Selección Colombia. El volante Juan Guillermo Cuadrado, quien ya se une nuevamente a los trabajos con Juventus, publicó un emotivo mensaje en las redes sociales tras la crisis que se vive en el equipo colombiano y luego de las dolorosas derrotas ante Perú y Argentina.

Una fecha doble de las Eliminatorias para el olvido, se sumó cero de seis puntos posibles, suficiente para encender las alarmas y dejar a la Selección Colombia lejos del sueño del Mundial de Catar 2022, la tarea parece muy complicada a falta de dos partidos para terminar la fase clasificatoria en Sudamérica.

Tras la derrota en Córdoba ante los argentinos, comenzaron a señalarse los posibles errores y culpables, por supuesto que Reinaldo Rueda es gran señalado así como varios jugadores, entre ellos Juan Cuadrado por su experiencia e influencia en la Selección Colombia. El volante de Necoclí se expresó en redes sociales.

"Ha sido un camino muy difícil de recorrer, solo Dios sabe la frustración, la tristeza y la desilusión que sentimos de no ver los resultados que queremos y solo Dios sabe cuanto amamos esta camiseta que representa un país que amo, pero aunque duela tanto, sigo levantando mis manos a ti Señor Jesús porque mi adoración no depende de lo que me des sino de quien tu eres, Mi Señor, Mi Salvador", dice Juan Cuadrado en Instagram.